Шульгинов прогнозирует достижение доли атомной энергии в РФ 24-24,5% к 2042 году

При этом повышение доли атома в энергобалансе России до 30% к 2042 году не является реалистичной задачей, сказал глава Минэнерго

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что доля атомной энергии в РФ достигнет 24-24,5% к 2042 году за счет возведения новых АЭС на Дальнем Востоке, Сибири и в европейской части РФ. При этом повышение доли атома в энергобалансе России до 30% к 2042 году (о чем ранее говорил глава Росатома Алексей Лихачев) не является реалистичной задачей, сказал ТАСС глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Да, мы рассматриваем размещение атомных станций на Дальнем Востоке, в Сибири и в Центральной части России, чтобы обеспечить рост доли выработки, но на уровне 24-24,5% к 2042 году. При этом нам нужно многое учесть, нужна маневренная генерация. Мы не можем развивать базовую, не занимаясь маневренной", - сказал он.

Ранее на Российской энергетической неделе глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что ожидает роста атомной энергии в энергобалансе России до 30%.

Шульгинов отметил, что структура энергобаланса это серьезная аналитическая работа, которая должна учитывать ряд факторов: рост электропотребления, экономики, структурные изменения генерации, сроки ее службы. Она также должна решать вопрос чем именно будут заменены устаревшие мощности.

"Все эти вопросы решаются не на ходу, поэтому резкие заявления о росте одного направления генерации без учета всех этих факторов - не совсем корректно. Например, если сначала говорили о росте доли атомной энергии до 25%, то сейчас называются уже такие цифры как 30%. Я думаю, что это нереально обеспечить к 2042 году", - подчеркнул он.

Министр энергетики добавил, что при определении необходимости строительства АЭС нужно учитывать перспективы возведения гидростанций, топливно-энергетические балансы регионов, а также судьбу угольной генерации. В частности, нужно понять, как трудоустраивать работников угольной генерации.