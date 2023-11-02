Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за девять месяцев выросла на 13,3%

Этот показатель составил 208,4 млрд рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Татнефть" нарастила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам девяти месяцев 2023 года на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 208,4 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 9,8% и составила 899,684 млрд рублей.

Валовая прибыль "Татнефти" уменьшилась на 19%, до 282,3 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 256,459 млрд рублей, что на 10% больше, чем в январе - сентябре 2022 года. Прибыль от продаж сократилась на 27,3% и составила 213,53 млрд рублей.

О компании

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.