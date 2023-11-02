ФАС проконтролирует энерготарифы для граждан при переходе региона на диффтариф

Тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней, а конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 января 2024 года устанавливать в регионах РФ дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, если регион захочет увеличить размер перекрестного субсидирования - доплату бизнеса за снижение тарифов для населения, сообщили ТАСС в ведомстве. Тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней, а конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы.

ФАС проконтролирует эти решения, заявили в пресс-службе. В ведомстве ожидают, что переход на дифференцированные тарифы позволит снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с "серым" майнингом.

При этом в пресс-службе ФАС уточнили, что формула расчета максимального размера перекрестного субсидирования, которая содержится в постановлении правительства РФ N2053 и определяет такой алгоритм на 2023 год, не будет меняться в 2024 году.

"В качестве нововведения ФАС России предлагает не меняя формулы с 1 января 2024 года в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня "перекрестки" в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)", - сообщили в ФАС. Те регионы, которые не планируют превышать установленный постановлением правительства N1178 лимит перекрестного субсидирования, нововведение не затронет, уточнили в ведомстве.

Минэнерго поддерживает предложения ФАС. "Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта Российской Федерации", - прокомментировали ТАСС инициативу в министерстве.

О дифференциации тарифов

Правительство РФ в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Согласно постановлению, уполномоченные органы субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию. При этом допускается дополнительная дифференциация тарифов в зависимости от объема потребления. Наряду с этим субъект РФ получит право определять разные тарифы для определенных категорий потребителей.

В декабре 2022 года дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения установила Региональная энергетическая комиссия Кузбасса. В настоящее время это единственный регион РФ, воспользовавшийся этой возможностью.