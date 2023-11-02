2 ноября, 08:22

Росстат изменит подходы к методам оценки доходов и сбережений граждан

Статистическая служба разместила на портале госзакупок проект контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Росстат намерен усовершенствовать методы оценки доходов, сбережений и расходов граждан. Это следует из проекта контракта, размещенного на сайте госзакупок.

Статистическая служба разместила на портале госзакупок проект контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2023-2024 года)".

"Необходимость выполнения научно-исследовательских работ (НИР) обусловлена объективной потребностью совершенствования методологии и методики учета денежных доходов, связанных с возникновением новых форм взаиморасчетов с населением, а также с усилением межрегиональной миграции денежных потоков, - сообщили ТАСС в Росстате. - При реализации НИР будет уделено особое внимание гармонизации используемых методик с порядком учета доходов, определяемого глобальными рамками системы национальных счетов (СНС)".

Согласно материалам закупки, работы должны быть выполнены до ноября 2024 года. 

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