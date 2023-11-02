В России безвозмездная передача патента не будет облагаться налогом

Для граждан ранее был предусмотрен налог на доходы физических лиц, а для компаний - налог на прибыль

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, благодаря которому граждане и компании, безвозмездно получающие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) или лицензии, освобождаются от налогов за них. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Раньше те, кому бесплатно передавали права на патент, должны были заплатить налог. Для граждан это был налог на доходы физических лиц, а для компаний - налог на прибыль. Теперь такие физические и юридические лица смогут снизить финансовые затраты и направить высвободившиеся деньги на коммерциализацию технологий.

Как отмечается на сайте Роспатента, документ направлен на три группы случаев. Первый - когда исключительные права (например, патент на изобретение) принадлежат государству и безвозмездно передаются тому, кто сможет их использовать. Например, государство, которому принадлежат права на препарат от гепатита B, ВИЧ или коронавируса, дает безвозмездную лицензию на него фармацевтическому заводу, чтобы обеспечить выпуск нужного населению лекарства.

Второй вариант - исключительные права на РИД, созданные по госконтрактам, могут закрепляться за исполнителями. При этом они обязаны предоставить лицензию на такие технологии лицу, указанному государством, когда это необходимо для государственных нужд.

Третий случай - правообладатель, чей продукт создан за счет государства, обязан в течение двух лет коммерциализировать разработку. Если это не происходит в течение двух лет, он должен безвозмездно отдать патент лицу, способному его использовать. Во всех перечисленных случаях получателям прав на интеллектуальную собственность теперь не придется платить за нее налог. Закон вступает в силу через месяц после опубликования.