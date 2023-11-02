Минфин Молдавии подготовил поправки для прекращения выплат членских взносов в СНГ

По данным министерства, организации СНГ исключаются из списка в связи с инициированием процесса прекращения членства в них, а также санкциями в отношении банков РФ

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов Молдавии подготовило проект поправок для исключения СНГ из списка международных организаций, в которых республика оплачивает членские взносы в 2023 году. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

"Организации СНГ исключаются из списка в связи с инициированием процесса прекращения членства в них, а также санкциями в отношении банков Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась, в правительстве заявили о подготовке к денонсации более 100 из 282 договоров, которые подписала республика. Как объяснил ранее вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску, действующее правительство провозгласило своей главной задачей присоединение к ЕС, поэтому все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены евроинтеграции. При этом предшественники министра заверяли, что процесс евроинтеграции не повлияет на действующие договоренности Молдавии с другими странами.

Денонсацию соглашений резко критикует оппозиция. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что страна не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Он обратил внимание, что проводимая проевропейским правительством Молдавии политика русофобии ввергла страну в тяжелейший за последние годы кризис, так как молдавские экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители. По его словам, такой курс проводится под диктовку зарубежных кураторов и вопреки интересам страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.