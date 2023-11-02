Кабмин обсудит продление до конца 2024 года спецмер в сфере финансового рынка

Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, среди прорабатываемых мер - установление особенностей обращения лекарств и медицинских изделий

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров рассмотрит вопрос о продлении до конца следующего года наиболее востребованных мер специального регулирования в сфере госзакупок, финансового рынка и корпоративных отношений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Сегодня мы рассмотрим вопрос о продлении до конца следующего года ряда наиболее востребованных и эффективных мер специального регулирования в сфере государственных закупок, финансового рынка, корпоративных, арендных и трудовых отношений", - сказал глава кабмина, обращаясь к участникам заседания.

Он обратил внимание на то, что правительство продолжает работу, направленную на обеспечение устойчивости экономики в условиях санкционного давления, и указал на то, что одним из способов борьбы с вводимыми недружественными странами ограничениями является разбюрокрачивание предоставления больших свобод всем участникам экономической деятельности. "Для этого реализуем комплекс мероприятий по упрощению разрешительных процедур для бизнеса по снижению издержек, включая административные", - добавил Мишустин.

По его словам, среди прорабатываемых мер - установление особенностей обращения лекарств и медицинских изделий. "Крайне важно, чтобы люди всегда могли купить необходимый препарат", - подчеркнул премьер.

Кроме того, продолжил глава кабмина, в настоящее время ведется работа по снижению числа административных барьеров для строительного комплекса, в частности сокращения срока инвестиционного строительного цикла, упрощения процедур согласования в области градостроительных и земельных отношений. "Это дает возможность значительно ускорить ремонт, возведение и ввод в эксплуатацию жилых домов, дорог, школ, больниц и других значимых объектов без ущерба качеству", - отметил Мишустин, указав на то, что соответствующие законодательные изменения помогут обеспечить дополнительную свободу строительным организациям.