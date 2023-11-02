На Урале сократили рассмотрение заявок от бизнеса на госгарантии по кредитам до одного дня

Решения удалось добиться за счет внедрения автоматизированной обработки с применением искусственного интеллекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Предприниматели из Уральского федерального округа и Башкирии получили возможность оформлять государственные поручительства по банковским кредитам за один день в рамках программы "Оптимум". Соглашение о ее запуске заключили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Сбербанк.

"Этот продукт позволяет предоставлять поручительства [фонда по кредитам предпринимателям] в день обращения в банк за займом. Если раньше очередь за предоставлением гарантийной поддержки до двух недель доходила, то сейчас - меньше одного дня", - сказал директор СОФПП Валерий Пиличев на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС, где было заключено соглашение.

Сокращения сроков рассмотрения заявок удалось добиться за счет внедрения автоматизированной обработки с применением искусственного интеллекта. Кроме того, технологии также позволят предпринимателям получать господдержку по принципу одного окна. Управляющий свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко отметил, что предпринимателям теперь не нужно обращаться в СОФПП, так как все процедуры происходят в кредитном учреждении.

Программа будет реализовываться в регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии. Поручительство ограничено лимитом в 50 млн рублей, его максимальный размер также не может превышать 50% от суммы кредитных обязательств заемщика в пределах лимита. Если предприниматель по каким-либо причинам не получает одобрения в рамках продукта "Оптимум", заявка на поручительство направляется на стандартное рассмотрение. По словам директора дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексея Шашкина, похожие программы ранее запускались только в Москве, но в меньших объемах.

Поручительства являются одним из самых популярных инструментов финансовой поддержки СОФПП. По состоянию на 1 ноября, с начала 2023 года оформлены поручительства на 13,3 млрд рублей, что позволило предпринимателям Свердловской области привлечь в банках более 29,8 млрд рублей. Это более чем вдвое выше аналогичных показателей за весь 2022 год.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства - региональный институт развития, созданный в 2002 году правительством региона для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса.