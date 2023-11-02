Суд Курска обратил акции кондитерской фабрики "Конти-рус" в федеральную собственность

Иск Генпрокуратуры подали к 10 физическим лицам, 8 из которых имеют иностранные паспорта, а также 6 организациям

КУРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обратил в федеральную собственность акции кондитерской фабрики "Конти-рус", финансово поддерживающей вооруженные формирования на Украине, сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

"Генпрокуратура России просила акции АО "Конти-рус" и доли в уставном капитале ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто капитал", ООО "КЦ "Мерлетто" обратить в федеральную собственность. В итоге Ленинский районный суд Курска запретил на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности работу объединения, включающего следующих граждан: Колесникова Б. В., Ахметова Р. Л., Ахметову-Айдарову Т. И., Кия С. В., Такташева Р. Ж., Такташеву Р. С., Такташеву Э. Ж., Черткова Ю. Д. Суд обратил в доход России акции АО "Конти-рус" и 100% доли в уставном капитале ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто капитал", ООО "КЦ "Мерлетто", - говорится в сообщении.

Иск Генпрокуратуры подали к 10 физическим лицам, 8 из которых имеют иностранные паспорта, и 6 организациям. Согласно иску, при проведении надзора за исполнением закона о противодействии экстремизму установили объединение лиц, деятельность которых подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном порядке. В основе объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. "Функционирует группа в основном на Украине, а также на территории отдельных субъектов России. Ее деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства. Они осуществляют дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины", - добавили в пресс-службе.