Минприроды обеспечила мусорными баками новые регионы

Поставку мусоровозов, бункеровозов, бульдозеров и другой спецтехники в новые регионы планируется завершить в ноябре

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минприроды России с начала года направило больше 11,2 тысячи контейнеров и бункеров для создания системы обращения с отходами в новых регионах. Полностью выполнены поставки в ДНР, ЛНР и Запорожскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

"Второй год мы помогаем нашим новым регионам. На сегодня поставка контейнеров на 100% выполнена в ДНР, ЛНР и Запорожскую область. Поставку мусоровозов, бункеровозов, бульдозеров и другой спецтехники во все четыре региона планируется завершить в ноябре", - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

В октябре в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области отправлены 34 единицы спецтехники и 2,2 тысячи баков и бункеров. Всего с начала года для регионов по нацпроекту "Экология" приобрели почти 100 единиц техники и больше 11,2 тысячи контейнеров.

Больше всего наименований техники приобретено для Херсонской области. В частности, из 1,47 тысячи контейнеров и бункеров, в октябре в регион поступило 480 единиц. Кроме того, с начала года область получила 25 мусоровозов, бункеровозов и вспомогательной техники. Для предприятий ДНР передано более 4 тысяч контейнеров и 23 мусоровоза. В Запорожскую область доставлено почти 4 тысячи емкостей для сбора отходов и восемь единиц техники. С августа ЛНР переданы 1,9 тысячи баков и бункеров.