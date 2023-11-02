Путин поручил выделить субсидии на морские перевозки в Калининградскую область

Перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Калининградской области принять решения о субсидировании морских перевозок в Калининградскую область в 2023-2024 годах. Об этом говорится в утвержденном перечне поручений, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при участии правительства Калининградской области принять решения, обеспечивающие предоставление в 2023-2024 годах субсидий из федерального бюджета российским организациям для возмещения расходов на осуществление морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, в случае если необходимость использования морского участка пути для их осуществления возникла в условиях внешнего санкционного воздействия, а также определить объемы таких перевозок", - говорится в документе.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.

Губернатор области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме в июне сообщал, что на морской линии между Санкт-Петербургом и Балтийском и Усть-Лугой в Ленинградской области работают более 20 судов, которые перевозят порядка 40% всего товарооборота области. Субсидирование морской транспортировки грузов в регион существенно сокращает ее стоимость и отражается на конечной цене товаров для потребителя в регионе и сохранении конкурентоспособности местных производителей, поставляющих товары из области.