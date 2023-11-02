"О’Кей" получил первичный листинг ГДР для депозитарных расписок на Мосбирже

ГДР компании, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию группы "О’Кей", остаются в котировальном списке 1-го уровня и продолжают торговаться на бирже

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк России 2 ноября 2023 года принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) ретейлера "О’Кей" и допуске их к публичному обращению в РФ. Таким образом, компания завершила процедуру изменения своего статуса листинга на Московской бирже на первичный, говорится в сообщении компании.

ГДР компании, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию группы "О’Кей", остаются в котировальном списке 1-го уровня и продолжают торговаться на бирже, отметила компания.

В декабре 2020 года группа "О’Кей" получила вторичный листинг своих депозитарных расписок на Московской бирже. ГДР компании были включены в котировальный список MOEX 1-го уровня, и с тех пор торгуются под тикером OKEY на основном рынке. Регистрация проспекта ценных бумаг и получение компанией статуса первичного листинга направлены на обеспечение непрерывности торгов ГДР группы на Московской бирже в будущем, говорится в сообщении.

В марте Астанинская международная биржа одобрила листинг ГДР ретейлера "О`Кей".

О компании

Группа "О’Кей" открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 2015 году ретейлер запустил свою сеть дискаунтеров. На конец июня 2023 года группа управляла 282 магазинами в России: 77 гипермаркетами "О’Кей" и 205 дискаунтерами "Да!".