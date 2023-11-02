Курская область направит 1,2 млрд рублей на восстановление подшефного района в ДНР

На эти цели регион будет выделять по 400 млн рублей ежегодно

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Курская область направит из регионального бюджета с 2023 по 2025 год 1,2 млрд рублей на восстановление объектов в подшефном Первомайском районе Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт на презентации достижений региона в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.

"У нас план на три года [2023-2025 годы] согласован с правительством Донецкой Народной Республики. План сформирован, и на эти цели 400 млн рублей в год из регионального бюджета планируем", - сказал собеседник агентства.

Как отметил глава региона, на объектах в подшефном Первомайском районе ДНР работают порядка 600 строителей из Курской области. С учетом качества и скорости выполнения работ региону также доверили восстановление нескольких объектов в Мариуполе.

"Мы вместе с нашими коллегами там [в Мариуполе] восстанавливаем жилые дома, объекты здравоохранения, в том числе поликлинику, отдельно стоящее здание рентгенкабинета. Лично бывал там, общался с местными жителями. Очень внимательно слушаем и любые их просьбы, и пожелания наши строители с удовольствием выполняют", - добавил Старовойт.

В мае 2022 года Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР, позже стороны заключили соглашение о сотрудничестве. За время работы в 2022 году специалисты из Курской области, в том числе строители, восстановили в Первомайском районе 297 объектов (среди них школы, детский сад, больница), а также помогли району подготовиться к осенне-зимнему периоду в части подачи тепла и электроснабжения.