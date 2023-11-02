В Минторге Индии считают, что Европа откажется от углеродного сбора

По словам Пиюша Гояла, сбор негативно отразится на промышленности Евросоюза, стоимость производства может вырасти

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Введенный с 1 октября в Евросоюзе сбор на углеродные выбросы для товаров, импортируемых на внутренний рынок ЕС, негативно отразится на промышленности объединения, и Брюссель в конечном итоге от него откажется. Такое мнение выразил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

Выступая на конференции на площадке исследовательского института Observer Research Foundation в Нью-Дели, министр отметил, что с введением углеродного сбора стоимость производства в ЕС может вырасти. В частности, он привел в пример автоиндустрию.

"Любое повышение стоимости производства в Европе дает нам конкурентное преимущество, наши автомобили будут становиться лучше, мы будем выигрывать за счет эффекта масштаба. Те же компании [ЕС] начнут перемещать производство в Индию. Они стреляют себе в ногу, это мое личное мнение. Я не очень переживаю [о введении сбора], я думаю, они однажды от него откажутся. Он плохо проработан и не решает проблему правильным и справедливым путем. Они должны будут сделать размер сбора более справедливым для менее развитых стран, создать равные условия игры, используя более разумную схему, чем просто пытаясь нанести урон нам и нашему экспорту", - заявил Гоял.

Министр добавил при этом, что Индия обсуждает с Евросоюзом проблематику углеродного сбора и как один из путей решения проблемы рассматривает введение аналогичного европейскому налога на выбросы углекислого и парниковых газов.

"Мы в диалоге с Евросоюзом, и решение будет найдено. Одно из решений заключается в том, что если продукт происходит из страны, которая снижает выбросы углерода на том же уровне, что и в Европейском союзе, то дополнительного налога не будет. Поэтому если мы будем собирать этот налог в Индии и использовать его для перехода к чистой энергетике, что будет косвенно помогать тем же компаниям-экспортерам в снижении их углеродных выбросов, тогда на границе ЕС не будет взиматься дополнительный сбор", - пояснил он.

Евросоюз с 1 октября начал поэтапное введение в действие механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism), который фактически является системой таможенных пошлин на углеродные выбросы (выбросы углекислого и угарного газа) при производстве за границей товаров, импортируемых в ЕС. До 1 января 2026 года система будет работать в режиме сбора информации. В 2026 году Брюссель начнет поэтапно облагать "зеленой пошлиной" весь импорт товаров в ЕС, этот процесс должен завершиться в 2034 году, когда стоимость углеродных выбросов должна стать неотъемлемой частью любых продаваемых в Евросоюзе товаров.