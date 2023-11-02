В Белгородской области в 2024 году направят около 100 млн рублей на системы оповещения

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, нет универсальных систем оповещения, поэтому к этой работе также привлекают радио, телевидение и МЧС

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. В Белгородской области выделят в 2024 году около 100 млн рублей на закупку систем оповещения. Об этом сообщил во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ситуация остается вдоль границы достаточно сложная, напряженная. Обстрелы продолжаются. В прошлом году мы около 40 млн рублей дополнительно направили на приобретение систем оповещения по всей Белгородской области, в этом году - 60 млн рублей. В этом году мы еще потратим 60 млн рублей, на следующий год мы потратим еще 100 млн рублей", - сказал губернатор.

При этом он отметил, что нет универсальных систем оповещения, поэтому власти региона также привлекают радио, телевидение, МЧС.

Гладков добавил, что после введения систем в эксплуатацию в Белгородской области будут проводиться постоянные тренировки, чтобы население было готово и могло обезопасить себя и свои семьи. Он отметил, что учения состоятся в ноябре в Валуйках, Грайвороне, Шебекине. По его словам, важно администрациям районов вовремя оповещать население.