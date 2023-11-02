В Карелии завод по производству проводки возобновил работу после простоя

По словам вице-премьера правительства республики по вопросам экономики Дмитрия Родионова, компания работает над расширением портфеля заказов с заинтересованными автопроизводителями

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 ноября. /ТАСС/. Предприятие "АЕК" в Костомукше возобновило производство электропроводки для автомобилей, приостановленное из-за санкций. Компания заключила договор на поставку продукции для 70 автобусов и вывела около 70 сотрудников из простоя, сообщил вице-премьер правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов "ВКонтакте".

"Костомукшский АЕК запускает производство электропроводки. После длительного простоя предприятие возобновило деятельность по основному профилю - изготовление жгутов электропроводки для автомобильного транспорта. Заключен и уже выполняется контракт по изготовлению электропроводки для 70 автобусов. С целью выполнения заказа вывели из простоя 67 человек персонала предприятия", - говорится в сообщении.

Компания ведет переговоры по заключению других контрактов и работает над расширением портфеля заказов с заинтересованными автопроизводителями. Родионов добавил, что правительство региона поможет предприятию в поиске и поставках комплектующих, необходимых для производства электропроводки, а также в получении необходимых сертификатов для выпускаемой продукции.

В октябре 2022 года власти Карелии сообщили о планах компании "АЕК", производившей электрические жгуты для автомобилей в приграничной с Финляндией Костомукше, по массовому увольнению сотрудников. Санкции и отказ западных компаний от сотрудничества с Россией негативно сказались на работе предприятия. Несмотря на поддержку правительства региона и Минпромторга России, произошла приостановка производства. Власти обещали помочь тем, кто лишился работы, а также сохранить завод.

Компания "АЕК" работала в Костомукше с 2003 года, на производстве были заняты около 1 тыс. человек, причем в большинстве на заводе работали женщины. Предприятие занималось изготовлением электрических жгутов для автомобилей. В 2023 году власти региона сообщили о планах группы компаний "Восток-Сервис" по запуску на площадях предприятия швейной фабрики и созданию там не менее 300 рабочих мест. Соответствующее соглашение было заключено на полях Петербургского международного экономического форума.