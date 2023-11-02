Петербург намерен приобрести 40 двухсекционных электробусов в 2024 году

На эти цели направят 4,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. "Пассажиравтотранс" получит первую партию электробусов-гармошек с ночной зарядкой для нового парка на Ржевке в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Пассажиравтотранс" приобретет первую партию электробусов-гармошек. Объявлен аукцион на закупку 40 двухсекционных электробусов с ночной зарядкой общей стоимостью 4,2 млрд рублей. Транспортные средства прибудут в Петербург партиями в июле и октябре 2024 года. Электробусы вместимостью не менее 105 пассажиров будут закуплены с использованием механизма лизинга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "Пассажиравтотранс" является единственным петербургским перевозчиком, эксплуатирующим двухсекционные автобусы. Новый подвижной состав разместится в парке электробусов на Ржевке, старт строительства которого в октябре 2023 года дал губернатор Александр Беглов.

Предполагается, что инновационная техника улучшит транспортное обслуживание жителей Красногвардейского, Выборгского, Приморского и других районов города. Ранее губернатор также сообщал, что с 2024 года город выделит 107,5 млрд рублей на компенсацию транспортным предприятиям части затрат на перевозку пассажиров.