В Запорожской области родители более 24 тыс. детей оформили единое пособие

Размер выплаты зависит от доходов семьи

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Единое пособие в Запорожской области в 2023 году оформили родители более 24 тыс. детей и более 700 беременных женщин. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

"С января этого года единое пособие в Запорожской области назначено родителям 24 182 детей и 712 беременным женщинам", - говорится в сообщении.

Размер единого пособия зависит от доходов семьи. Оно может составлять 50%, 75%, 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. При этом размер пособия для беременных женщин рассчитывается по тому же принципу, но от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Единое пособие является мерой государственной поддержки семей со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Запорожской области это 11 644 рубля.

В Социальном фонде России напомнили, что для новых субъектов России до конца 2023 года отсутствие дохода или подтверждающих его документов не является основанием для отказа в выплате.