ФТС зафиксировала кратный рост объемов вывоза золота физическими лицами в 2023 году

В ведомстве отметили, что золото является стратегически важным товаром, и таможенные органы уделяют значительное внимание контролю за его перемещением

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала в 2023 году кратный рост объемов вывоза золота в слитках физическими лицами для личного пользования. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ведомства.

"В текущем году таможенные органы фиксируют кратное увеличение объемов вывоза слитков золота физическими лицами для личного пользования", - заявила служба.

В ФТС отметили, что золото является стратегически важным товаром, и таможенные органы уделяют значительное внимание контролю за его перемещением, в том числе физическими лицами.

Наиболее ярким примером, по информации пресс-службы, является выявление факта вывоза физическим лицом слитков общим весом более 200 кг. При этом гражданин, вывозивший золото, не смог подтвердить происхождение слитков, денежных средств, на которые он приобрел эти слитки, а также цель их вывоза. Такие факты ставят под сомнение заявленную физическим лицом цель вывоза золота, уточнили в ФТС.