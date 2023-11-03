"О’Кей" в III квартале увеличил выручку до 48,8 млрд рублей

Она выросла на 2,2%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский ретейлер "О’Кей" в III квартале 2023 года увеличил чистую розничную выручку на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до 48,849 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка гипермаркетов "О’Кей" в июле - сентябре сократилась на 4,1% и составила 32,96 млрд рублей, продажи дискаунтеров "Да!" повысились на 18,3% - до 15,889 млрд рублей. Чистая розничная выручка группы за девять месяцев выросла на 1,9% - до 147,312 млрд рублей, продажи гипермаркетов снизились на 4,4% - до 101,013 млрд рублей, дискаунтеров - выросли на 18,9%, до 46,298 млрд рублей.

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов группы "О’Кей" (like-for-like, LfL) за девять месяцев уменьшилась на 2,2%, в июле - сентябре - на 1,3%. Средний чек в январе - сентябре вырос на 1,8%, покупательский трафик снизился на 3,9%, в третьем квартале LfL-чек вырос на 4,4%, а LfL-трафик сократился на 5,4%.

За девять месяцев группа закрыла три и открыла один гипермаркет "О’Кей" в рамках пересмотра и оптимизации портфеля недвижимости. В трех гипермаркетах "О’Кей" была проведена модернизация и оптимизация торговых площадей. Помимо этого, в январе - сентябре ретейлер открыл 25 дискаунтеров "Да!" (net, с учетом закрытий).

Общая торговая площадь компании на конец отчетного периода составила 658,696 тыс. кв. м., что на 2,6% выше показателя на конец сентября 2022 года.

Группа "О’Кей" открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 2015 году ретейлер запустил свою сеть дискаунтеров. По состоянию на конец сентября 2023 года группа управляла 296 магазинами в России: 77 гипермаркетами "О’Кей" и 219 дискаунтерами "Да!".