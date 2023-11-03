"Норникель" может выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 915,33 рубля на акцию

Совет директоров также рекомендовал провести дробление акций

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

"Совет директоров также рекомендует ВОСА (внеочередное общее собрание акционеров - прим. ТАСС) принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию и установить 26 декабря 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов", - говорится в сообщении "Норникеля".

Внеочередное собрание акционеров состоится 7 декабря 2023 года. Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 13 ноября.

Дробление акций

Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал акционерам принять решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом "100" (количество акций будет увеличено в 100 раз, а их стоимость снижена в 100 раз) в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности на Московской бирже.

Дробление акций "Норникеля", которое инициировал менеджмент компании, не повлияет на рекомендованные советом директоров дивиденды по итогам девяти месяцев, прокомментировал журналистам старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев эту рекомендацию.

"На дивиденды, выплату которых сегодня рекомендовал совет директоров, сплит акций не повлияет. Программа дробления займет несколько месяцев, тогда как дата закрытия реестра под дивиденды - 26 декабря 2023 года", - сказал он.

Малышев добавил, что дробление акций будет проведено автоматически, акционерам никаких дополнительных действий предпринимать не понадобится. "Акции, оставшиеся на счете депо депозитарных программ, будут также раздроблены", - уточнил топ-менеджер компании.

Малышев отметил, что менеджмент компании инициировал программу дробления акций для повышения инвестиционной привлекательности ценных бумаг. В настоящее время цена одной акции "Норникеля" превышает среднюю цену акций основных "голубых фишек" в несколько десятков раз, что затрудняет их покупку значительному числу розничных инвесторов, подчеркнул он.

Дробление акций - увеличение количества ценных бумаг эмитента путем снижения их стоимости при сохранении капитализации на том же уровне. При дроблении акций дополнительная эмиссия не производится.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).