Reuters: Япония сократит планы закупок оборонного оборудования из-за ослабления иены

В декабре 2022 года было решено выделить на оборонные расходы в рамках пятилетнего плана с 2023 года по 2027 год 43,5 трлн иен. Однако с тех пор курс иены к доллару обвалился почти на 10%, что привело к сокращению объема финансирования в долларовом выражении

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии вынуждено сократить закупки оборонного оборудования, резкий рост которых был запланирован в рамках принятых в декабре 2022 года пятилетнего плана наращивания обороны и новой редакции стратегии нацбезопасности, из-за ослабления иены. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь источников в правительстве и военно-промышленном комплексе (ВПК).

В декабре 2022 года было решено выделить на оборонные расходы в рамках пятилетнего плана с 2023 года по 2027 год 43,5 трлн иен. Однако с тех пор курс иены к доллару обвалился почти на 10%, что привело к сокращению объема финансирования в долларовом выражении. По курсу на декабрь 2022 года, когда за $1 давали около 130 иен, эта сумма составляла порядка $320 млрд, однако по состоянию на ноябрь текущего года, когда курс составляет уже около 150 иен за $1, она сократилась примерно до $290 млрд.

По данным источников Reuters, правительство Японии в условиях снижения "покупательной способности" своего оборонного бюджета решило уделить приоритетное внимание передовым вооружениям американского производства, которые "могут сдержать наступление китайских войск". Это приведет, как отмечает агентство, к сокращению расходов на авиационные средства поддержки и вторичное оборудование, большая часть которого производится японскими компаниями.

Так, пишет Reuters, в декабре 2022 года планировалось закупить 34 транспортных вертолета Chinook, которые собираются на заводах Kawasaki Heavy Industries по лицензии Boeing, а в бюджетном запросе на 2024 финансовый год заказ был сокращен до 17 аппаратов. Кроме того, было решено отказаться от закупки двух поисково-спасательных самолетов ShinMaywa US-2.

В нынешних политических условиях японскому премьер-министру Фумио Кисиде, по мнению аналитиков, проще сократить закупки, чем согласовать еще большее увеличение расходов. Так, по словам адмирала морских Сил самообороны в отставке Ёдзи Коды, решение Кисиды о том, увеличивать или не увеличивать бюджет, будет зависеть от его рейтингов. Вместе с тем, уклоняясь от проблемы, правительство может вызвать критику со стороны японских компаний, на которые придутся основные издержки от сокращения закупок для того, чтобы была возможность покупать крылатые ракеты Tomahawk и самолеты F-35.

Новая стратегия нацбезопасности

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

Закупку Tomahawk планировалось начать в 2026 году, однако в итоге было решено сделать это на год раньше. Всего планируется закупить 400 таких ракет. Изначально предполагалось, что все они будут последней модификации Block V, однако главы оборонных ведомств условились, что половина приобретаемых Токио ракет будут более старой модификации Block IV.