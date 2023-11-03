На туркменском побережье Каспия заложили крупную электростанцию

На электростанции будут установлены четыре газовые турбины, работающие на природном газе, и две паровые турбины производства американской компании General Electric

АШХАБАД, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял участие в закладке электростанции мощностью 1 574 МВт на туркменском побережье Каспийского моря в районе Туркменбаши Балканского велаята (области) страны. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Отмечается, что на электростанции будут установлены четыре газовые турбины, работающие на природном газе, и две паровые турбины производства американской компании General Electric.

Глава государства также в онлайн-формате принял участие в запуске новой воздушной линии электропередачи Мары - Ахал и ее подключении к кольцевой энергосети страны, а также в вводе в эксплуатацию двух новых газотурбинных установок для производства электроэнергии в Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Электростанцию на побережье Каспия планируется ввести в эксплуатацию в мае 2027 года. Возводить ее будет турецкая компания Çalik Enerji. В ходе прошедших на прошлой неделе переговоров президента Туркмении с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалась возможность поставки через третьи страны в Турцию туркменской электроэнергии. В связи с этим стороны отметили, что указанная электростанция создаст необходимые для этого возможности.