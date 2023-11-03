На железных дорогах новых регионов в 2023 году ожидается рост пассажиропотока на 17%

Генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии" Андрей Казаков отметил, что в регионах обновили девять пригородных поездов и расширили маршрутную сеть

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Руководство "Железных дорог Новороссии" прогнозирует рост на 17% пассажиропотока железнодорожного транспорта в новых регионах России по итогам 2023 года. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии" Андрей Казаков.

"Мы закладываем 17% роста (по итогам 2023 года) - эта услуга востребована. Многие [раньше] ехали в Ростов-на-Дону, чтобы покупать билеты. Теперь можно купить и здесь, без всякой наценки. Есть даже возможность приобрести билеты международного сообщения - в Казахстан, Белоруссию", - сказал Казаков.

Он добавил в беседе с журналистами, что с момента создания предприятия были обновлены девять пригородных поездов, расширена маршрутная сеть.

31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", объединяющего железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.