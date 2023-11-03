Уровень бронирований отелей Москвы на новогодние праздники составляет 45%

Наибольшим спросом пользуются четырех- и трехзвездочные гостиницы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уровень бронирований номеров в столичных гостиницах на новогодние праздники по состоянию на конец октября составил 45%, сообщила пресс-служба городского комитета по туризму.

"Текущий уровень бронирований на новогодние праздники - за два месяца до нового года - по состоянию на последнюю неделю октября составил 45% (по данным выборочного мониторинга Мостуризма и HotelAdvisors). Самые популярные даты для бронирований на новогодние праздники - 3, 4 и 5 января", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшим спросом пользуются четырех- и трехзвездочные гостиницы, номера в них на сегодняшний день забронированы в среднем на 50%, а пятизвездочные отели, которые традиционно заполняются ближе к праздничным датам, забронированы на 20%. "Уровень загрузки отелей заметно поднимется в середине декабря и достигнет своих максимальных показателей в первые числа января: для путешественников из других регионов России, которые традиционно составляют до 90% туристического потока в Москву, характерны спонтанность и краткосрочное планирование поездки", - отметили в пресс-службе.

В сообщении добавляется, что в прошлые новогодние праздники столицу посетили порядка 2 млн гостей. Основу туристического потока составляют жители России. Одну десятую от всех путешественников составляют иностранцы - жители Китая, ближневосточный стран - ОАЭ и Саудовской Аравии, а также Индии.