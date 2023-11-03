Путин уверен, что Россия перестает быть "бензоколонкой"

Президент отметил, что экономика страны "должна по ключевым компонентам быть самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия сейчас превращается в страну, не являющуюся "бензоколонкой", становится во всех смыслах самодостаточной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

По его словам, важно во всех смыслах быть суверенными, независимыми. Глава государства подчеркнул, что экономика страны "должна по ключевым компонентам быть самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед".

"Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% - перерабатывающее производство, когда мы перестаем [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика, когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций", - убежден Путин.

Он указал, что в таких условиях "будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить [Россию] к совместной работе по самым различным направлениям деятельности". "Поэтому нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед нами задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию и, конечно, укрепляться внутриполитически", - заключил президент.

Он обратил внимание, что День народного единства в связи с этим "как нельзя кстати". "Это один из ключевых элементов", - подчеркнул Путин.