3 ноября, 12:26

В Словакии заявили, что газохранилища страны заполнены на 92%

Республика полностью готова к предстоящей зиме

БРАТИСЛАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Газохранилища Словакии заполнены до рекордного уровня, республика полностью готова к предстоящей зиме. Об этом заявил журналистам генеральный директор находящейся в собственности государства компании "Словацкая газовая промышленность" Мирослав Кулла.

"В данный момент [газохранилища] заполнены на рекордный в истории уровень. Мы [Словакия] очень хорошо готовы к зиме. Мы не ожидаем серьезных проблем [со снабжением газом потребителей республики] в течение предстоящей зимы", - сказал Кулла.

По данным компании, словацкие газохранилища заполнены примерно на 92%. 

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