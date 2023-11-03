Росрыболовство усомнилось в эффективности ограничения вывоза икры для авиапассажиров

Глава ведомства Илья Шестаков отметил, что объем перевозок воздушным транспортом сократился, эта браконьерская продукция ищет другие лазейки

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Росрыболовство усомнилось в эффективности эксперимента по ограничению вывоза красной икры для пассажиров авиарейсов. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Сам эксперимент, может быть, и достаточно хороший, но с точки зрения именно конечного результата, что мы смогли за счет этого побороть поток браконьерской икры - пока не очевидно", - сказал Шестаков.

"Мы видим, что сам объем перевозок именно воздушным транспортом сократился, мы понимаем, что эта браконьерская продукция сейчас ищет другие лазейки. Есть не только воздушный транспорт", - добавил Шестаков.

С 1 ноября 2022 года на Камчатке начался эксперимент по ограничению количества допустимого веса вывозимой красной икры в 10 кг для пассажиров авиарейсов. Его ввели для снижения браконьерского оборота деликатеса. До введения эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышал 500 тонн. Для производства такого количества икры браконьерами, по разным оценкам, уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей, ежегодный ущерб государству от их действий превышает 15 млрд рублей.

В конце июля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах саммита Россия - Африка сообщил ТАСС о том, что эксперимент по ограничению вывоза красной икры для пассажиров авиарейсов могут распространить на другие регионы.