В Карелии на швейную фабрику до конца 2024 года намерены трудоустроить около 400 человек

В 2023 году обучение проведут для 170 будущих работников, в том числе сотрудников "АЕК", на площадях которого открыли новое производство

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 ноября. /ТАСС/. Около 400 человек планируют трудоустроить на швейную фабрику "Арктика", которую открыли на площадях пострадавшего от санкций завода "АЕК" в Костомукше, сообщили журналистам в управлении труда и занятости Карелии.

"На сегодняшний день уже завершили обучение и приступили к работе на новой фабрике на современном оборудовании 53 человека. Всего для предприятия в этом году обучат 170 человек, среди них большая часть - работники "АЕК". До конца следующего года коллектив увеличится до 400 человек", - говорится в сообщении.

В октябре 2022 года власти республики сообщили о планах компании "АЕК", производившей электрические жгуты для автомобилей, по массовому увольнению сотрудников. Санкции и отказ западных компаний от сотрудничества с Россией негативно сказались на работе предприятия. Несмотря на поддержку правительства региона и Минпромторга России, произошла приостановка производства. Позже стало известно о планах по открытию на площадях "АЕК" швейной фабрики.

Соглашение о создании фабрики группы компаний "Восток-Сервис" по пошиву спецодежды заключили на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. В создание предприятия планировали инвестировать около 130 млн рублей. Как сообщили ТАСС в Минпромторге Карелии, производство запустили на базе арендованных помещений в октябре, для этого приобрели и установили необходимое оборудование. Обучение проводили на самом производстве в Костомукше, а также на фабриках группы компаний "Восток-Сервис" в Новгородской и Липецкой областях за счет средств бюджета Карелии.

В ноябре власти республики сообщили о возобновлении производства электропроводки, приостановленного из-за санкций. Как пояснили в Минпромторге, компания "Меттэм" из Татарстана заказала у предприятия проводку для 70 автобусов. Для их производства завод вывел около 70 сотрудников из простоя. Ведутся переговоры с другими заказчиками.

О компании

Компания "АЕК" работала в Костомукше с 2003 года, на производстве были заняты около 1 тыс. человек, причем в большинстве на заводе работали женщины. Предприятие занималось изготовлением электрических жгутов для автомобилей.