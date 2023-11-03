Украинские аграрии попросили Зеленского отложить второй этап земельной реформы

Авторы петиции указывают, что аграрии не имеют средств для приобретения земли и не смогут привлечь кредиты

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Всеукраинская аграрная рада, объединяющая более тысячи сельскохозяйственных предприятий страны, попросила президента Украины Владимира Зеленского отложить реализацию второго этапа земельной реформы до окончания боевых действий. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

Из обращения Рады следует, что агропредприятия работают в убыток и ежедневно несут финансовые потери в том числе из-за логистических проблем и низких цен на зерно. "Новым вызовом для агросектора станет второй этап земельной реформы, начало которого запланировано на 1 января 2024 года. Максимальный размер земельного участка, который сможет приобрести один человек, увеличится с нынешних 100 до 10 тыс. га. Такие законодательные изменения нецелесообразны в условиях военных действий и ведут к уничтожению малого и среднего агробизнеса. Мы призываем оставить до окончания боевых действий и еще на два года <...> действующий лимит на покупку в 100 га земли в одни руки как для юридических, так и для физических лиц", - говорится в тексте документа.

Авторы петиции указывают, что аграрии не имеют средств для приобретения земли и не смогут привлечь кредиты. Поэтому в текущих условиях реформа приведет к "скупке земли за бесценок олигархами и коррупционерами", отмечается в документе.

29 марта почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак в интервью изданию "Зеркало недели" выразил мнение, что основными бенефициарами внедрения рынка земли стали не сельхозпроизводители, а олигархи, представители криминального мира и чиновники.

Закон об открытии рынка земли на Украине вступил в силу в июле 2021 года. Он позволил украинцам продавать землю другим физическим лицам (гражданам Украины), но не более 100 га в одни руки. Согласно документу, который был подписан президентом еще в апреле 2020 года, с 2024 года возможность приобретать земли до 10 тыс. га появится и у юридических лиц. При этом иностранцам и лицам без гражданства запрещено покупать землю и доли в компаниях, которые приобретают наделы.

Практически с самого начала земельной реформы на Украине, особенно после принятия соответствующего проекта в первом чтении, проходили массовые протесты представителей аграрных организаций, а также представителей общественности. Протестующие прибегали к блокированию международных трасс на Украине, проезда в центре Киева, а также во многих городах страны. Наиболее активными противниками "открытия рынка земли" были

всеукраинское объединение "Батькивщина", запрещенная ныне партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и другие политические и общественные организации.