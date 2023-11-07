Лихачев: Россия является безусловным лидером в области экспорта ядерных технологий

Гендиректор Росатома также отметил, что Россия традиционно входит в тройку ядерного бизнеса

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия сегодня - безусловный мировой лидер в области экспорта ядерных технологий. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", которая открылась на ВДНХ.

"Мы традиционно входим в тройку ядерного бизнеса: ядерного топливного цикла, добычи, обогащения, конверсии, фабрикации топлива. Но с точки зрения экспорта ядерных технологий, поставки промышленных реакторов для других стран мы, безусловно, первые: 85% рынка, десяток стран, десятки реакторов", - сказал глава российской атомной отрасли.

При этом, как отметил гендиректор Росатома, госкорпорация не просто предлагает партнерам ядерные технологии, а создает у них новую индустрию. "Мы предлагаем [зарубежным странам] не только атомную станцию - мы предлагаем новую индустрию: готовим кадры, учим поставщиков, привлекаем огромное количество местных подрядчиков, работаем с наукой, развиваем неэнергетические ядерные технологии, ядерную медицину, строим центры ядерной науки. И в этом смысле мы формируем не атомную энергетику, условно, Белоруссии, Бангладеш, Турции или Египта. Мы формируем технологический суверенитет этих стран в сфере ядерных технологий. Мы действительно, как встарь, как в советские времена, не продаем эти технологии - мы делаемся вместе сильнее в этих технологиях с нашими партнерами", - подчеркнул Лихачев.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".