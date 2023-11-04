Вклад туризма в ВРП Карелии планируют поднять с 3% до 20%

По итогам 2023 года турпоток в регион составит около 1,8 млн человек

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии рассчитывают на рост доли туризма в валовом региональном продукте (ВРП) с 3% до 20%, сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков на открытии Международной выставки-форума "Россия". По его словам, это произойдет за счет роста турпотока благодаря открытию возможностей Белого моря, северной части региона и национального парка "Воттоваара".

"Когда мы откроем нашим гостям и Белое море, и северную Карелию, Воттоваару <...>, и многое-многое другое, я думаю, что количество посетителей в Карелии увеличиться многократно, - сказал Парфенчиков. - У нас пока меньше 3% вклад туризма в валовый продукт наш республиканский <...>. Мы понимаем, что даже 20% <...> - это вполне, так сказать, планируемый результат в будущем".

Парфенчиков добавил, что Белое море в Карелии - это "европейская Камчатка", у направления есть большой потенциал, в том числе для создания спа-центров и морского отдыха. При этом глава отметил, что для растущего турпотока не хватает инфраструктуры. "Сейчас главная проблема, что у нас инфраструктура туристическая - она не успевает, и, конечно, мы видим нехватку и мест размещений", - пояснил собеседник.

По данным властей, по итогам 2023 года турпоток в регион составит около 1,8 млн человек. При этом за последние три года он увеличился в 2,5 раза.

Карелия представила на выставке "Россия" свой стенд со слоганом "Сохраняя традиции, мы строим будущее". Гостям попытались с помощью экспозиции показать историю, традиции и культуру региона, а также наиболее яркие проекты, реализованные в последние годы. В центре экспозиции - купола Преображенской церкви острова Кижи. Кроме того, на стенде региона работает цифровой аватар Айно, который сам рассказывает об этой уникальной территории. Многое сделано для того, чтобы знакомиться с регионом на выставке было интересно именно детям, добавил Парфенчиков.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".