В Херсонской области намерены построить центр хранения и переработки сельхозпродукции

Как считает глава региона Владимир Сальдо, это поможет победить "дикий рынок"

ГЕНИЧЕСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области приняли решение построить в регионе логистический центр хранения и переработки сельхозпродукции, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Что касается производителей овощей, плодов, бахчевых и ягод, то, чтобы победить "дикий рынок" в этой сфере необходимо строительство в Херсонской области логистического центра хранения и переработки продукции. Принципиальное решение по этому вопросу принято", - сказал Сальдо.

Губернатор добавил, что частично в Херсонской области сохраняется проблема с рынком сбыта аграрной продукции - отсутствие покупателей, низкие для производителей цены. "Оптовики из других регионов пытаются играть на понижении цен. Однако это в большей мере бьет по сельхозпроизводителям, которые не прошли перерегистрацию предприятий по российскому законодательству. Они вынуждены работать по серым схемам. В противоположность этому, перерегистрировавшиеся аграрии сдают, например, зерно на государственные элеваторы ГУП "Херсонская зерновая компания" по адекватным ценам - 7 200 рублей за тонну", - добавил Сальдо.