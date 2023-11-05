В Челябинской области импортозаместили сталь для топливно-энергетического комплекса

Речь идет о стали марок Super Duplex 25Cr и Staballoy AG17

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Ученые филиала Южно-Уральского государственного университета в Златоусте (ЮУрГУ, Челябинская область) разработали и успешно провели испытания технологии массового производства специальной стали для топливно-энергетического комплекса. Импортозамещающую продукцию, которую раньше поставляли только из Европы, теперь сможет выпускать Златоустовский металлургический завод, сообщил ТАСС заместитель директора филиала ЮУрГУ в Златоусте Андрей Аникеев.

"До 2021 года добывающая отрасль завозила из Европы готовые трубы для бурения при геологоразведке, а также для нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности. В России эту продукцию делать не умели, потому что не выпускали сырье - специальную сталь. Златоустовский металлургический завод выиграл конкурс на внедрение этих сталей в производство, а мы разработали технологию плавки и деформации, недавно успешно провели испытания массового производства проката и поковок на мощностях завода", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь идет о стали марок Super Duplex 25Cr и Staballoy AG17. Они поставлялись из Австрии, Германии, Италии. "На заводе успешно проведен ряд плавок обеих марок в печах емкостью 12 тонн и меньше. Все полученные слитки были прокатаны и прокованы по различным режимам, в результате получены необходимые свойства металла", - сказал заместитель директора филиала ЮУрГУ.

По его словам, с 2024 года Златоустовский металлургический завод будет полностью технически готов выполнять заказы массового производства стали этих марок.

Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".