5 ноября, 20:16

Минфин Белоруссии: решение по расчетам с держателями евробондов заработает до конца года

По словам главы ведомства Юрия Селиверстова, необходимо "выстроить этот механизм с двух сторон"

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Решение по расчетам Белоруссии с российскими держателями еврооблигаций республики будет найдено и начнет функционировать до конца 2023 года. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

"Мы думаем, что оно до конца года должно заработать", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1", отвечая на вопрос о шансах найти решение проблемы с российской стороной.

По словам министра, необходимо "выстроить этот механизм с двух сторон". "Он [выпуск облигаций] у нас был не один, и эти платежи, значит, были в этом году, будут в последующие годы, а вряд ли наши, скажем так, западные партнеры, отменят свои санкции и все вернется на круги своя, - продолжал Селиверстов. - Поэтому мы с ними [российской стороной] выстраиваем такую, скажем, долгосрочную работу, чтобы, значит, мы работали через центральный депозитарий Российской Федерации. А они у себя тоже эту работу ведут, и здесь, как только вот все эти подготовительные действия будут завершены, <...> уже эти взаиморасчеты пойдут активно".

"Сейчас там дорабатываются детали, отдельные вещи еще в законодательстве подрегулируют, и процесс этот пойдет. Потому что базовые вещи уже приняты, осталось там, значит, технические вещи доработать", - проинформировал глава белорусского Минфина.

В июле российские инвесторы пожаловались на невозможность получить дивиденды по белорусским еврооблигациям, в том числе они обращались в ЦБ РФ и белорусский Минфин. Власти республики определили новый порядок расчета по еврооблигациям, который подразумевает несколько опций, в том числе замену бондов на локальные бумаги Белоруссии с аналогичными параметрами или выплату купона и погашение в белорусских рублях. 

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