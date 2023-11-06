Глава Запорожской области заявил, что Пологи будут отапливать электричеством

Это связно с повреждением газопровода в результате обстрелов ВСУ, пояснил Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Город Пологи в Запорожской области этой зимой из-за повреждения газопровода в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет отапливаться электричеством. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Вызывает опасения, конечно, город Пологи, в силу того, что ветка газовая была выбита. Она шла через Орехов, [который контролируют ВСУ,] и, соответственно, сегодня она не поставляет газ на Пологи. Мы обеспечиваем город электричеством, но сейчас есть некоторые повреждения, которые устраняем, и в любом случае к отопительному сезону город будет с электричеством и практически весь город будет отапливаться им", - сказал Балицкий.

Остальные города, поселки и села региона в части обеспечения теплом предстоящей зимой не вызывают опасений, отметил губернатор. "Ввезены уже 22 тыс. тонн угля, 35 тыс. тонн у нас есть еще на остатке. Это достаточно для того, чтобы [выдать] всем нуждающимся, которые попадают в список социально незащищенных групп", - сказал Балицкий. Он добавил, что по инициативе правительства области дополнительно в списки льготников были включены дети войны.

Ранее Балицкий сообщал, что в Запорожской области созданы нормативные запасы топлива для нужд отопления жилищного фонда и социальных объектов, полностью обеспечена готовность резервных источников электроснабжения.