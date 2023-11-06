Глава Минфина Украины пригрозил кризисом во всем ЕС в случае задержек с помощью Киеву

Сергей Марченко отметил, что без европейской финансовой помощи дыра в государственном бюджете страны составит $29 млрд

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Задержки с предоставлением финансовой помощи со стороны ЕС могут иметь тяжелые последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Об этом в интервью европейскому изданию Politico заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он отметил, что Украина может столкнуться с макроэкономическим кризисом без дальнейшей материальной поддержки со стороны европейских партнеров.

"Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы, потому что это (задержки - прим. ТАСС) может иметь последствия в регионе из-за миграции, побочного эффекта, огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, вероятно, повторно на нефть и газ", - заявил Марченко.

Политик отметил, что без европейской финансовой помощи дыра в государственном бюджете Украины составит $29 млрд.

Марченко также попросил направить в Украину около $300 млрд российских активов, замороженных странами Группы семи с февраля 2022 года. "Для Украины является законным приоритетом получение этих российских замороженных активов для восстановления Украины", - заявил министр.