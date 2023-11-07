В Петербурге состоится образовательная и бизнес-конференция Баркемп-2023

Ежегодный форум в сфере технологий и инноваций пройдет 7 и 8 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Ежегодная образовательная конференция Баркемп-2023 "Национальная технологическая революция 20.35" пройдет в Петербурге. Бизнес-форум в сфере технологий и инноваций состоится 7 и 8 ноября на площадке технопарка "Ленополиграфмаш".

"Участников ждет более 50 деловых мероприятий, в том числе инновационный трек, выставка отечественных беспилотных летательных аппаратов, уникальные лекции, экспертные дискуссии, биржа деловых контактов, технологические экскурсии", - сообщили организаторы.

Баркемп откроет пленарная сессия "Технологическая политика мегаполиса и крупнейших компаний в условиях санкционного давления - точки обеспечения устойчивого роста". Планируется, что в сессии примут участие члены правительства Санкт-Петербурга, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор АНО "Платформа НТИ", специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, президент АО "Автоваз" Максим Соколов и другие.

В 2023 году конференция сфокусирована на стратегии технологического развития Санкт-Петербурга по приоритетным для города направлениям: беспилотная авиация, искусственный интеллект, автопром и биотех. Организатором мероприятия выступает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга при поддержке Агентства стратегических инициатив.