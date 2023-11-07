В Южной Осетии заявили, что реализация инвестпрограммы РФ идет с опережением графика

В частности, в Цхинвале премьер-министр республики Константин Джуссоев отметил положительные темпы строительства мостового перехода через реку Лиахва и детского сада в микрорайоне Царз

ЦХИНВАЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Строительство объектов в рамках российской инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии идет с опережением графиков. Об этом сообщил глава Минстроя республики Константин Елдзаров премьер-министру Южной Осетии Константину Джуссоеву в ходе инспекционного объезда по строящимся объектам.

Как сообщила пресс-служба правительства, Джуссоев вместе с Елдзаровым и руководителями подрядных и управляющих организаций совершил инспекционный объезд строящихся в рамках инвестпрограммы объектов. Глава Минстроя отметил, что "работы практически на всех объектах инвестпрограммы идут с опережением графиков".

В ходе посещения одного их таких объектов - строительства нового водовода Цхинвал - Хетагурово в Цхинвальском районе, которое началось в третьей декаде октября, руководитель РГУП "Водоканал" Иван Сиукаев доложил главе правительства, что работы на объекте начались раньше срока, и строители успели проложить три километра трубопровода из намеченных шести. Он отметил, что по ходу строительства было принято решение увеличить мощность насосной системы.

"Бесперебойное обеспечение водой очень важно для жителей сел Тбет и Хетагурово, особенно в период полевых работ, поэтому считаю, что в данном случае решение верное", - подчеркнул премьер.

Джуссоев также выразил удовлетворение темпами и качеством строительных работ на многоквартирном доме в поселке Знаур. По словам руководителя строительной фирмы "Престиж" Инала Беппиева, "18-квартирный дом возводится с опережением графика, нехватки стройматериалов нет, до конца года будут завершены фасадные работы, а также благоустройство территории".

Строительство мостов

Еще один объект инвестпрограммы - это мостовой переход в селе Корнис Знаурского района. Работы по проекту были начаты раньше срока из-за того, что старый мост после весенних паводков сильно пострадал и представлял опасность для сельчан. На объекте ведется обустройство мостовых опор. Сдача объекта намечена на весну следующего года.

В Цхинвале Джуссоев отметил положительные темпы строительства мостового перехода через реку Лиахва (старый мост) и детского сада в микрорайоне Царз. По словам руководителя комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Алана Габараева, мост строится в ускоренном режиме, рабочие используют полный световой день для наращивания объемов строительства. На объекте ведутся работы по устройству второй мостовой опоры, на днях приступят к возведению третьей.

Премьер отметил, что новый мост будет оформлен в национальном стиле. Проектом занимаются ведущие архитекторы-реставраторы Северной Осетии.

В Минстрое республики ранее сообщали ТАСС, что в рамках инвестпрограммы в текущем году планируется реализация более 20 мероприятий, среди которых строительство многоквартирного жилья, благоустройство десяти столичных улиц с реконструкцией подземных инженерных сетей, реконструкция мостов, строительство дороги республиканского значения, а также объектов образования и социальной инфраструктуры. Пять объектов, строительство которых началось в минувшем году, - переходящие на 2023 год. Это многоквартирный дом по улице Осетинская в Цхинвале и 18-квартирный жилой дом в поселке Знаур, детский лагерь отдыха в Джауском районе, старый мост в Цхинвале и дорога Ерцо - Синагур.

На реализацию инвестпрограммы на 2023-2025 годы Россия выделила 3,587 млрд рублей, в том числе в 2023 году - 1,157 млрд рублей, в 2024 году - 1,215 млрд рублей, в 2025 году - 1,215 млрд рублей. Программа предусматривает реализацию 46 мероприятий, из которых 37 начаты в рамках предыдущих инвестпрограмм.