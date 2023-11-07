На Украине хотят конфисковать связанные с российской корпорацией "Группа ГМС" активы

Иск в Высший антикоррупционный суд направило Министерство юстиции страны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Украины собираются конфисковать находящиеся в стране активы, связанные, как утверждается, с российской корпорацией "Группа ГМС" и ее бенефициарами, против которых Киев ранее ввел санкции. Соответствующий иск в украинский Высший антикоррупционный суд подало Министерство юстиции.

"6 ноября 2023 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции <...> к Лукьяненко В. М., Лукьяненко В. В., Цою Г. А., АО "Группа ГМС" при участии третьих сторон, не заявляющих самостоятельных требований со стороны ответчиков", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Минюста.

В качестве третьих сторон, помимо прочих, указаны Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш", Сумское машиностроительное научно-производственное объединение, Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб и ряд других юридических и физических лиц.

Как следует из сообщения Минюста, к ответчикам собираются применить санкции в виде взыскания в доход государства активов, которые принадлежат им или в отношении которых они могут прямо или косвенно совершать действия, тождественные распоряжению ими.

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории страны. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает глава государства. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых введены санкции. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.

В августе 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что власти страны в течение 2022-2023 года арестовали связанные с РФ или ее резидентами активы более чем на $5 млрд. В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимости десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "Русал", "Группа ГМС", "Татнефть", а также банки.