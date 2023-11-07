На Камчатке жители смогут участвовать в обсуждении бюджета за баллы социальной активности

Потратить бонусы возможно на спортивные и творческие мероприятия, скидки у партнеров программы, билеты в театры, музеи и филармонию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Баллы социальной активности будут начислять жителям Камчатки, которые направят свои замечания и предложения в проект бюджета края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Потратить их можно на бесплатное посещение спортивных учреждений, получение скидок у компаний-партнеров программы и другие активности, сообщили ТАСС в краевом Заксобрании.

"Мы стремимся сделать процедуру обсуждения регионального бюджета как можно более открытой и привлечь к участию больше жителей Камчатского края. Поэтому при содействии Министерства цифрового развития Камчатского края законопроект о бюджете размещен на "Госуслугах". Это привычный и удобный сервис, воспользовавшись которым любой активный гражданин может ознакомиться с документом и внести свои предложения по рассматриваемому вопросу", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по бюджетной, экономической, налоговой политике, вопросам собственности и предпринимательства регионального парламента Дмитрия Коростелева.

Уточняется, что за внесение своих замечаний и предложений по законопроекту бюджета, жители края смогут получить за это баллы - это государственная программа бонусов за социальную активность. Баллы можно заработать за посещение мероприятий, рождение ребенка, вакцинацию, участие в обучающих программах, пешие прогулки и прочее. Потратить бонусы можно на спортивные и творческие мероприятия, скидки у партнеров программы, билеты в театры, музеи и филармонию. Итогом публичных слушаний, которые состоятся 14 ноября, станут рекомендации краевому правительству по проекту бюджета на предстоящие три года.