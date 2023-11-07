На Забайкальский зерновой терминал поступила первая партия контейнеров-зерновозов

Они позволят единовременно перевозить до 600 тыс. тонн зерна

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Первая партия специализированных контейнеров для перевозки больших объемов зерновых грузов поступила на Забайкальский зерновой терминал, сообщили в пресс-службе компании.

"Первая партия спецконтейнеров, изготовленных и сертифицированных по техническим условиям ГК "Новый сухопутный зерновой коридор", сегодня поступила на Забайкальский зерновой терминал. С поступлением первых партий контейнеров-зерновозов отгрузки выйдут на плановый режим, так как наличие спецконтейнеров расшивает узкое место зернового коридора - отсутствие как в Китае, так и в России парка специализированных при этом универсальных железнодорожных транспортных средств для перевозки больших объемов зерновых грузов насыпью", - говорится в сообщении.

Новые контейнеры-зерновозы позволят единовременно перевозить до 600 тыс. тонн зерна и обеспечат годовой оборот до 8 млн тонн. Спецконтейнеры будут доставлять зерновую продукцию в Китай и другие дружественные страны. В обратном направлении их смогут загружать другими грузами. Это позволит свести к нулю порожний пробег поездов.

Забайкальский зерновой терминал - первый в России специализированный сухопутный зерновой терминал, создание которого позволило сократить путь для отправки зерна из Сибири и Дальнего Востока в КНР без перевалки на китайской стороне. Объект рассчитан на перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 8 млн тонн в год.