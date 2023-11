Nike обвинила New Balance и Skechers в нарушении прав интеллектуальной собственности

В исковых заявлениях утверждается, что Skechers и New Balance "использовали технологию Flyknit от Nike без разрешения" правообладателя

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Производитель спортивной одежды Nike подал в суд на компании New Balance и Skechers, обвинив их в нарушении прав интеллектуальной собственности на запатентованную технологию производства верхней части кроссовок. Об этом говорится в исковых заявлениях Nike, поданных в окружные суды штатов Калифорния и Массачусетс.

В материалах утверждается, что Skechers и New Balance "использовали технологию Flyknit от Nike без разрешения" правообладателя. Представители Nike требуют финансовой компенсации ущерба, а также принятия судами мер, которые в дальнейшем "не позволят New Balance и Skechers нарушать патентное законодательство". Обвинения компании касаются кроссовок New Balance линеек Fresh Foam и FuelCell, а также моделей Ultra Flex и Glide Step производства компании Skechers.

При этом New Balance в ответном заявлении указала, что "полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов", однако Nike не владеет исключительным правом на разработку и производство обуви "с использованием подобных технологий, которые применялись в отрасли десятилетиями", указывает агентство Reuters.

Ранее Nike подала в суд на корпорации Adidas, Puma и Lululemon, которые также обвинялись в незаконном использовании технологии Flyknit, отмечается в исковых заявлениях.