Кредиторы Sberbank CZ получат 95% своих средств до конца года

Общий размер выплаты составит около 60 млрд крон

ПРАГА, 7 ноября. /ТАСС/. Кредиторы Sberbank CZ, являвшегося "дочкой" Сбербанка в Чехии и прекратившего деятельность после 24 февраля 2022 года, должны получить не менее 95% своих средств до конца 2023 года. Общая сумма выплат составит 57 млрд крон (около $2,486 млрд), сообщила газета Hospodarske noviny со ссылкой на арбитражную управляющую банком Иржину Лужову.

Выплата средств, согласно плану Лужовой, должна начаться еще до рождественских праздников. Она коснется более 16 тыс. кредиторов Sberbank CZ. Арбитражная управляющая исходит из того, что большинство из них затем получат 100% суммы задолженности банка перед ними. Ее общий размер составляет около 60 млрд крон ($2,617 млрд).

Между тем кредиторы, как проинформировали чешские СМИ ранее, считают процесс проведения выплат чрезмерно затянувшимся. Они говорят, что теряют ежегодно более 10% средств из-за инфляции. Городской суд Праги объявил о банкротстве Sberbank CZ в августе 2022 года.

Кредитный портфель Sberbank CZ был продан банку Ceska sporitelna за $1,7 млрд. Таким образом была получена большая часть средств для покрытия долговых обязательств "дочки" Сбербанка.