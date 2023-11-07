АТОР сообщила, что более 105 тыс. туристов из КНР посетили РФ в январе - сентябре

Это четверть от всех турпоездок иностранцев в страну за этот период

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Каждый четвертый иностранный турист в России с января по сентябрь 2023 года был из Китая, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ.

"Впервые после пандемии Китай вышел на первое место по турпотоку в Россию по итогам первого полугодия 2023 года. По итогам девяти месяцев года Китай по-прежнему удерживает эту позицию. С января по сентябрь 2023 года китайские граждане совершили 105,8 тыс. визитов в Россию, указав целью своего визита туризм. При этом большую часть визитов туристы из Китая совершили в пик российского туристического сезона - июль, август, сентябрь", - говорится в сообщении.

Всего с января по сентябрь 2023 года туризм в качестве цели своего визита в Россию назвали 429 тыс. иностранцев. Для сравнения, в аналогичный период 2019 года Россия приняла 4,3 млн иностранных туристов, а в этот же период 2022 года - 147,4 тыс. туристов, напомнили в АТОР.

Рост количества поездок из Китая эксперты объясняют разными факторами. Первый и основной из них - рост деловой активности. По данным туроператоров, основная масса всех иностранцев в этом году приезжает в Россию с бизнес-целями. При этом многие из них получают туристические визы. Стимулами к росту турпотока стали также расширение авиаперевозки между странами, внедрение Россией электронных виз для граждан 55 государств, а также возобновление группового безвизового туробмена между Россией и Китаем. По прогнозам экспертов, до конца года рост турпотока из Китая продолжится.

На втором месте по туристическому потоку в РФ с января по сентябрь оказалась Германия (42,1 тыс. визитов), на третьем - Турция (33,7 тыс.). Также Россию в этот период с целью туризма посещали граждане Ирана (25,6 тыс.), Туркменистана (23,6 тыс.), ОАЭ (20,5 тыс.), Казахстана (12,6 тыс.), Индии (10 тыс.), Латвии (9,7 тыс.) и Узбекистана (9 тыс.). Из этих стран немногочисленные классические туристы, по данным туроператоров, приезжали только из Турции, Ирана, ОАЭ и Индии.

Турпоток из Турции, согласно статистике, почти достиг допандемийного - с января по сентябрь 2019 года граждане Турции совершили 39,5 тыс. визитов в Россию с целью туризма. Турпоток из Ирана также почти вышел на допандемийные показатели (25,8 тыс. визитов за 9 месяцев 2019 года), рассказали в ассоциации.