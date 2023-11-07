В США заявили, что зависимость от ядерного топлива из РФ создает угрозу безопасности

Избавиться от российских поставок необходимо для укрепления национальной безопасности, сказали в Минэнерго Соединенных Штатов

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. В США считают необходимым принять решительные меры с целью избавиться от поставок ядерного топлива из РФ, которые представляют серьезную угрозу безопасности страны. Об этом заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф в интервью газете Financial Times.

"Очень важно избавиться от зависимости (в вопросе ядерной энергетики), особенно от России. Это действительно необходимо для укрепления национальной безопасности, [борьбы] с климатическими изменениями, энергетической независимости", - отметила Хафф. Она призвала Конгресс США выделить необходимые средства для восстановления внутренних цепочек поставок и ограничения импорта с учетом того, что РФ контролирует почти половину мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики.

По словам Хафф, Россия на протяжении многих лет успешно работала над подрывом американской цепочки ядерных поставок, "выбрасывая дешевую продукцию из обогащенного урана на мировые рынки", что нанесло "ущерб американскому топливному циклу". "Серьезную обеспокоенность" вызывает тот факт, то около 20% топлива, используемого в реакторах США, поступает по контрактам с российскими поставщиками, сказала собеседница издания.

Белый дом запросил у Конгресса, как напомнила она, выделение дополнительных $2,16 млрд для реализации стратегии по стимулированию американских компаний к увеличению мощностей по обогащению и конверсии урана, что позволит обеспечить адекватные поставки топлива для растущего числа ядерных реакторов. В ближайшие два-три года необходимо подписать от пяти до десяти контрактов на строительство новых реакторов, считает Хафф.