Министр финансов Франции заявил о завершении в стране инфляционного кризиса

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Франция вышла из инфляционного кризиса. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.
"Да, инфляционный кризис позади. Я подтверждаю это", - отметил Ле Мэр.
По его словам, инфляция продолжает замедляться, "однако для многих французов ситуация остается сложной, поскольку цены на продовольствие все еще высоки".
Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал данные, согласно которым рост потребительских цен в республике в октябре замедлился до 4% в годовом выражении "после 4,9% в сентябре".
Ранее Ле Мэр заявлял, что Франция добивается успехов в снижении уровня инфляции, однако возвращения к показателям, наблюдавшимся до пандемии, ждать не стоит.