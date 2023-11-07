Министр финансов Франции заявил о завершении в стране инфляционного кризиса

По словам Брюно Ле Мэр, "для многих французов ситуация остается сложной, поскольку цены на продовольствие все еще высоки"

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Франция вышла из инфляционного кризиса. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

"Да, инфляционный кризис позади. Я подтверждаю это", - отметил Ле Мэр.

По его словам, инфляция продолжает замедляться, "однако для многих французов ситуация остается сложной, поскольку цены на продовольствие все еще высоки".

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал данные, согласно которым рост потребительских цен в республике в октябре замедлился до 4% в годовом выражении "после 4,9% в сентябре".

Ранее Ле Мэр заявлял, что Франция добивается успехов в снижении уровня инфляции, однако возвращения к показателям, наблюдавшимся до пандемии, ждать не стоит.