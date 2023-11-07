На Кубани прогнозируют рост объема услуг туркомплекса в 2024 году до 220 млрд рублей

В 2023 году показатель по отношению к 2022-му вырос на 1,7% до 205 млрд рублей

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. В Краснодарском крае прогнозируют рост объема услуг курортно-туристского комплекса до 220 млрд рублей в 2024 году, что на 1,6% выше по сравнению с 2023 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства экономики региона.

"В 2024 году прогнозируется дальнейший умеренный рост объемов курортно-туристского комплекса на 1,6% почти до 220 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на несколько факторов, сдерживающих рост показателей, объем услуг туристского комплекса региона в 2023 году оценивается с ростом к 2022 году на 1,7% до 205 млрд рублей. "Мы наблюдаем положительную динамику роста объема услуг туристского комплекса края, несмотря на перераспределение турпотока в связи с закрытием аэропортов юга России, а также при том, что РЖД и автомобильный транспорт не могли решить в полной мере проблемы доступности курортов для всех желающих отдохнуть из Сибири и Дальнего Востока", - добавили в пресс-службе.

Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития Краснодарского края, в последующие годы предполагается последовательное наращивание объемов услуг и турпотока, в результате чего услуги туристского комплекса к 2026 году достигнут порядка 258 млрд рублей с ростом относительно 2022 года на 12,3%. "Такие результаты будут достигаться за счет создания новых современных санаторно-курортных объектов, решения проблем в логистике и транспортной доступности курортов, а также развития общекурортной инфраструктуры и создания туристских кластеров в крае", - отметили в пресс-службе.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.