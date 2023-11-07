Челябинский завод с китайским партнером вместо Iveco выпустит 3 тыс. грузовиков

В планах производить 100 большегрузных автомобилей в месяц

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Завод "АМТ N.V." в Миассе (Челябинская область, бывший "Ивеко-АМТ") выпустит 3 тыс. грузовиков в 2024-2025 годах совместно с китайским партнером Hongyan. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства промышленности Челябинской области.

По информации пресс-службы, поставки комплектующих Iveco в адрес предприятия прекратились в феврале 2022 года.

"На данный момент реализовано два контракта с китайским производителем Hongyan на поставку 108 комплектов для производства тяжелых машин. В планах - ежемесячно производить по 100 большегрузных автомобилей. Среди задач на 2024 и 2025 год - выпустить 1,2 тыс. и 1,8 тыс. грузовиков соответственно", - говорится в сообщении.

По словам министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего, завод не перепродает китайские машины, не занимается их сборкой, а под требования заказчиков создает из китайских комплектующих. "Это новые мощные отечественные грузовики, аналогов которым не делают ни "Камаз", ни АЗ "Урал". Уже начали прорабатывать возможность поставлять эти грузовики не только для проекта "Восток-Ойл", но и для освоения золотых месторождений на Чукотке", - цитирует пресс-служба министра.

По данным пресс-службы, в ближайшем будущем предприятие намерено создать новый модельный ряд, который будет включать в себя полноприводную и неполноприводную гаммы коммерческих автомобилей с полной массой от 12 до 90 тонн. Это будут машины с разными колесными формулами и базовой линейкой двигателей мощностью от 480 до 550 л.с.

ООО "АМТ N.V." - один из ведущих производителей грузовых автомобилей в России. Производство автомобилей ведется по полному циклу и включает разработку конструкторской документации с учетом требований заказчиков, изготовление шасси, начиная с рамы, сварку и окраску кабин и надстроек.