В межрегиональном форуме России и Казахстана примут участие 17 субъектов РФ

Российский посол Алексей Бородавкин выразил надежду, что по итогу мероприятия стороны подпишут новые соглашения и контракты

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Представители 17 субъектов Российской Федерации примут участие в предстоящем 9 ноября в Костанае Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом говорится в комментарии российского посла в республике Алексея Бородавкина.

"Это важное мероприятие традиционно собирает на своей площадке представителей регионов и предпринимателей двух стран - как крупных игроков, так и малый и средний бизнес. По уже сложившейся практике к участникам форума по видеосвязи совместно обратятся президенты России и Казахстана - президент России Владимир Путин в это время будет находиться с официальным визитом в Астане", - отметил дипломат, которого цитирует пресс-служба посольства.

Посол напомнил, что российскую делегацию на форуме возглавит заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Участие в мероприятии примут губернатор Алтайского края, главы Башкортостана и Кабардино-Балкарской Республики. Всего будет представлено 17 субъектов Российской Федерации", - уточнил Бородавкин.

В связи с этим он обратил внимание, что на регионы приходится около 70% двустороннего товарооборота, который в этом году приближается к $30 млрд.

"Надеемся, что как между регионами, так и между участвующими в форуме компаниями двух наших стран будут подписаны новые соглашения, меморандумы и взаимовыгодные контракты. Это придаст импульс развитию совместной торгово-инвестиционной деятельности и культурно-гуманитарным контактам, а, если говорить шире, - интеграционным связям между Россией и Казахстаном. Мы знаем, что костанайцы готовились к этому важному мероприятию, и уверены, что традиционное казахстанское гостеприимство будет в полной мере проявлено по отношению к российским гостям", - подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана сообщила, что 9 ноября состоится XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". В режиме видео-конференц-связи в работе форума примут участие лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин. В рамках форума состоится пленарное заседание с участием заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, запланировано заседание казахстанско-российского делового совета. Кроме того, пройдут дискуссии по темам: обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях; цифровые технологии в АПК; молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании. Предыдущий Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоялся в ноябре 2022 года в Оренбурге.